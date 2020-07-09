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Общество

Псковская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений

9 июля 2020 года, 22:09

Псковская область может перейти ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице Instagram.

По его словам, негативных изменений в статистике по коронавирусу нет. «Выздоровевших снова почти в два раза больше заболевших. В активных очагах также спокойно. Сохраняйте бдительность, берегите себя и соблюдайте все требования Роспотребнадзор. Это позволит в ближайшее время перейти ко второму этапу снятия ограничений», - отметил глава региона.

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