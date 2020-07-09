Псковичам разрешили пользоваться уличным спортивным инвентарем и скамейками

В Псковской области отменен запрет на посещение стадионов и открытых спортивных площадок. Псковичи могут пользоваться уличным спортивным инвентарем, а во время прогулок — скамейками и беседками. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соответствующие изменения внес губернатор Михаил Ведерников внес в Указ о мерах по обеспечению социально-эпидемического благополучия, смягчив некоторые ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

Могут возобновить работу спортивные клубы и фитнес-залы, расположенные в торгово-развлекательных центрах. Запрет сохраняется на групповые тренировки в помещениях спортивных школ по контактным видам спорта, кроме командных. Спортсменам контактных видов спорта (бокс, самбо, дзюдо и др) разрешены групповые тренировки на улице или индивидуальные в зале.

В отношении работы отелей, хостелов, туристических баз, кемпингов и гостиниц отменено ограничение по неполному заселению.

С 15 июля в Псковской области могут начать работу детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санаторно-курортные организации, но только в закрытом, круглосуточном режиме со сменой сотрудников не чаще одного раза в 14 дней. В это время дети и сотрудники лагеря не смогут покидать территорию.

С обязательным соблюдением эпидемических рекомендаций возобновляется полноценная работа дошкольных образовательных организаций, которые ранее действовали в режиме дежурных групп.

Деятельность музеев, музеев-заповедников, в том числе и по проведению индивидуальных и групповых экскурсий, должна быть организована с обязательным выполнением специальных требований Роспотребнадзора.

Учреждениям здравоохранения необходимо обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, но также с неукоснительным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Речь идет пока только о категории граждан не старше 64 лет.

Отменена обязанность по самоизоляции для граждан, прибывших на территорию Псковской области из других стран. А те, кто приехал в регион из других субъектов Российской Федерации, могут не сообщать о своем визите. Для этой категории также отменена рекомендация по соблюдению режима самоизоляции.

В то же время посещение детских игровых площадок по-прежнему запрещено. Запрещены массовые мероприятия. По-прежнему закрыты для посещения граждан ночные клубы, кинотеатры, СПА-салоны, солярии, сауны, стадионы, детские игровые комнаты и развлекательные учреждения. Самоизоляция граждан старше 65 лет сохраняет рекомендательный характер. Продлевается запрет на самостоятельное посещение несовершеннолетними торговых центров и комплексов. Сохраняются требования к организации работы учреждений, осуществляющих розничную торговлю и оказание услуг, стоматологических клиник, а также религиозных организаций. Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 28 июля. Пролонгированы на этот срок и обязательства по соблюдению социальной дистанции, масочного режима.