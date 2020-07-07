Псковское облсобрание рассмотрит законопроект, призванный решить земельный вопрос в Себеже

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят проект федерального закона, который призван решить земельный вопрос жителей Себежского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

По действующему законодательству, себежане попадают под ряд ограничений, связанных с наличием охраняемой зоны Себежского национального парка. В частности, они не могут получить разрешение на строительство, зарегистрировать уже имеющиеся объекты, продлить договор аренды, реализовать материнский капитал. В то же время предприниматели не хотят вкладывать деньги в развитие локальных проектов, а муниципальные власти не могут выделять средства на содержание территорий населённых пунктов.

Земельные проблемы в Себежском районе обсуждались на встрече с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в январе и на выездном совещании с участием депутатов Госдумы, представителей Минприроды, областной, муниципальной власти и жителей.

Новый законопроект разработали члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. Предлагается по решению Правительства РФ менять границы национальных парков, а технические ошибки исправлять. При этом такие корректировки могут происходить по итогам публичных слушаний или общественных обсуждений. Кроме того, в «Закон об особо охраняемых природных территориях» предлагается добавить норму, которая допускает предоставление на территориях нацпарков земельных участков для ведения садоводства, огородничества, для строительства жилья и гаражей.

Как отметил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, он сам на встрече в Себеже предлагал идти по пути исключения земель населённых пунктов из состава нацпарков и корректировки границ охраняемых территорий по аналогии с зонами охраны памятников, но подход, предложенный сенаторами, шире и имеет некоторые преимущества.

«Конечно, это необходимо делать аккуратно и продуманно, чтобы не нанести ущерб охраняемым объектам и территориям. Но ещё раз напомню: тотальный запрет пока ни к чему хорошему не приводил, что мы и видим в Себеже, где фактически останавливается хозяйственная деятельность, а желание сохранить природу в нетронутом виде оборачивается заболачиванием озёр и захламлением леса. Нужна золотая середина», - подчеркнул Александр Котов.