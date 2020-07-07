Как идёт строительство новой инфекционной больницы в Пскове проверила Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 7 июля проконтролировала ход строительства новой инфекционной больницы в Пскове, сообщает Псковское агентство информации. Вице-губернатор отметила высокие темпы работ.

Сейчас завершается устройство фундамента и плит, на этой неделе будут смонтированы металлические конструкции, после чего начнётся обустройство полов. С 14 по 18 июля ожидается доставка сэндвич-панелей, на их монтаж уйдёт 10 дней. Далее начнётся установка окон.

Работы на объекте идут круглосуточно. В них задействованы 45 единиц техники, 359 человек днём и 59 ночью. Максимально планируется привлечь 1200 — 1400 рабочих.

Строительство ведёт военно-строительный комплекс Минобороны. Представитель организации рассказал, что в больнице будут 200 коек, 18 реанимационных одноместных боксов и один двухместный.

Вера Емельянова также сообщила, что будет решаться вопрос о создании нового юридического лица: его рассмотрят на сессии Псковского областного Собрания.

«Работа по часам строится, темп очень быстрый. Не имеем права потерять ни один день», – заявила вице-губернатор.

Планируется, что объект сдадут 15 сентября.