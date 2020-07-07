Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Как идёт строительство новой инфекционной больницы в Пскове проверила Вера Емельянова

7 июля 2020 года, 17:07

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 7 июля проконтролировала ход строительства новой инфекционной больницы в Пскове, сообщает Псковское агентство информации. Вице-губернатор отметила высокие темпы работ.

Как идёт строительство новой инфекционной больницы в Пскове проверила Вера Емельянова

Фото Дарьи Хватковой

Строительство ведёт военно-строительный комплекс Минобороны. Представитель организации рассказал, что в больнице будут 200 коек, 18 реанимационных одноместных боксов и один двухместный.

Работы на объекте идут круглосуточно. В них задействованы 45 единиц техники, 359 человек днём и 59 ночью. Максимально планируется привлечь 1200 — 1400 рабочих.

Сейчас завершается устройство фундамента и плит, на этой неделе будут смонтированы металлические конструкции, после чего начнётся обустройство полов. С 14 по 18 июля ожидается доставка сэндвич-панелей, на их монтаж уйдёт 10 дней. Далее начнётся установка окон.

Как идёт строительство новой инфекционной больницы в Пскове проверила Вера Емельянова

Фото Дарьи Хватковой

Вера Емельянова также сообщила, что будет решаться вопрос о создании нового юридического лица: его рассмотрят на сессии Псковского областного Собрания.

«Работа по часам строится, темп очень быстрый. Не имеем права потерять ни один день», – заявила вице-губернатор.

Планируется, что объект сдадут 15 сентября.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор поручил помочь псковским семьям с оформлением заявок на гранты
На 14 июля назначена последняя перед каникулами сессия Псковского облсобрания
Областные соревнования разрешат псковским спортменам на втором этапе снятия ограничений
Команда проекта «Рывкачи» привезла новое оборудование для псковских тяжелоатлетов
Металлическим прутом избил житель Красногородска прохожего в Пскове
Ведерников: Голосование по поправкам в Конституцию прошло с соблюдением всех мер безопасности
Реставрацию фресок в Мелетово профинансируют из внебюджетных источников
Квартира, в которой проживал умерший врач Анвар Сабиров, останется у его семьи
С пониманием отнестись к шуму от стройки инфекционной больницы попросил губернатор псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят
Большие планы

Общество / Образование
2 июля 13:25

Большие планы

Как за четыре года построить двенадцать новых школ

В тренде

Общество
2 июля 10:56

В тренде

Все псковские школы уже в скором времени получат доступ в Сеть