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Общество / Здоровье

Ещё 100 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

12 июня 2020 года, 12:11

В Псковской области за сутки добавилось 100 новых случаев коронавируса. Всего заражены 1 тыс. 635 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Ещё 100 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

В Пскове за сутки добавились 24 заболевших (всего 420), в Великих Луках — 25 (всего 303), 7 — в Островском районе (всего 144), 5 — в Псковском районе (всего 111), 3 — в Порховском районе (всего 104).

Среди районов, где число заболевших менее 100, значительный прирост произошёл в Великолукском и Печорском районах — плюс 10 новых случаев, число заболевших в этих муниципалитетах выросло до 93-х и 27-и соответственно.

Выздоровели на данный момент 548 человек, умерли — 16.

В регионе всего были проведены 30 тыс. 737 исследований на коронавирус.

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