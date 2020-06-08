57 проектов псковских ТОСов получат областное финансирование

Подведены итоги конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в число победителей включены 57 различных проектов, направленных на благоустройство спортивных объектов, детских площадок, парков и зон отдыха, придомовых территорий, а также на ремонт систем водоснабжения, дорог и уличного освещения.

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне поддержку от региональной власти получат и проекты, которые позволят привести в порядок воинские захоронения.

В 2020 году в областном бюджете на реализацию проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, выделено 10 млн рублей. В текущем году на конкурс было подано рекордное число заявок - 100 инициатив от 78 ТОСов.