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Общество

57 проектов псковских ТОСов получат областное финансирование

8 июня 2020 года, 22:24

Подведены итоги конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в число победителей включены 57 различных проектов, направленных на благоустройство спортивных объектов, детских площадок, парков и зон отдыха, придомовых территорий, а также на ремонт систем водоснабжения, дорог и уличного освещения.

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне поддержку от региональной власти получат и проекты, которые позволят привести в порядок воинские захоронения.

В 2020 году в областном бюджете на реализацию проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, выделено 10 млн рублей. В текущем году на конкурс было подано рекордное число заявок - 100 инициатив от 78 ТОСов.

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