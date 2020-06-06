Ведерников: Нашлись люди, которые пытались сыграть на смерти врача

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему смерть врача Алексея Поднебесного сразу не попала в статистику по коронавирусу.

«Мы это делаем только после итогового заключения патологоанатома, на это может уйти до трех недель, поэтому, как только будет готов итоговый документ, цифры мы скорректируем. Это касается и смерти 93-летней женщины в Моринском интернате», - сказал Михаил Ведерников в видео, размещённом на его странице в Instagram.

«К сожалению, даже при такой трагической новости нашлись люди, которые пытались сыграть на смерти врача и использовать это для оскорбления работников здравоохранения, и пытаясь, уличить администрацию, в том, что она скрывает информацию. Это не так», - подчеркнул губернатор.