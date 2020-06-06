Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ведерников: Нашлись люди, которые пытались сыграть на смерти врача

6 июня 2020 года, 12:10

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, почему смерть врача Алексея Поднебесного сразу не попала в статистику по коронавирусу.

«Мы это делаем только после итогового заключения патологоанатома, на это может уйти до трех недель, поэтому, как только будет готов итоговый документ, цифры мы скорректируем. Это касается и смерти 93-летней женщины в Моринском интернате», - сказал Михаил Ведерников в видео, размещённом на его странице в Instagram.

 «К сожалению, даже при такой трагической новости нашлись люди, которые пытались сыграть на смерти врача и использовать это для оскорбления работников здравоохранения, и пытаясь, уличить администрацию, в том, что она скрывает информацию. Это не так», - подчеркнул губернатор.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Пушкинским днём России
До 1 тыс. 232 увеличилось число заражённых коронавирусом в Псковской области
Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
Губернатор: Каждый, кто соблюдает санитарные требования, приближает день снятия всех ограничений
Семье умершего от коронавируса врача выплатят около 2,5 млн рублей
800 тестов в сутки на коронавирусную инфекцию планируют делать в Псковской области
Информация из соцсетей об отказе великолуской больницы госпитализировать пациентов с коронавирусом будет проверена
Органы исполнительной власти Псковской области получили право наказывать за отсутствие масок
Ужесточены требования к работе медицинских и социальных организаций Псковской области в период пандемии

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Детская травма

Общество / Здоровье
6 июня 12:18

Детская травма

В Псковской детской областной больнице организовали травмпункт для маленьких пациентов
Алло, мы ищем автоволонтеров

Общество
5 июня 10:48

Алло, мы ищем автоволонтеров

«Детский фонд» нуждается в помощи людей с автомобилями
Если на сердце тень

Общество / Здоровье
3 июня 15:06

Если на сердце тень

Что такое миокардит и каковы могут быть его последствия