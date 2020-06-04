Журналисты узнали, как работают московские медики в Псковском COVID-центре

Несколько дней назад в Псков приехала бригада медиков из Москвы. Они работают в Псковском COVID-центре. О том, чем именно занимаются врачи из столицы и как помогают своим псковским коллегам, изнутри узнали журналисты Псковского агентства информации.

Московские специалисты, которые имеют уникальный опыт работы в разгар пандемии в Москве, помогают разбирать сложные и проблемные ситуации. Каждый день медики начинают с обхода пациентов. А в COVID-центре их немало — 411 человек.