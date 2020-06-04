Журналисты узнали, как работают московские медики в Псковском COVID-центре

Несколько дней назад в Псков приехала бригада медиков из Москвы. Они работают в Псковском COVID-центре. О том, чем именно занимаются врачи из столицы и как помогают своим псковским коллегам, изнутри узнали журналисты Псковского агентства информации.
Московские специалисты, которые имеют уникальный опыт работы в разгар пандемии в Москве, помогают разбирать сложные и проблемные ситуации. Каждый день медики начинают с обхода пациентов. А в COVID-центре их немало — 411 человек.
«Есть некоторые нюансы, проведена небольшая коррекция, – рассказал московский врач Багаутдин Муслимов. – Коллеги идут навстречу, выполняют все рекомендации, которые мы им даём».
Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко подтвердила, что московские медики работают в тесном контакте с псковскими врачами, принимают активное участие в коллегиальных обсуждениях по организации лечения «тяжёлых» и «пограничных» пациентов... Это, действительно, очень большая помощь».