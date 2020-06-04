Очаг коронавируса выявили на автозаправочной станции в Плюсском районе

В Плюсском районе в посёлке Заплюсье не автозаправочной станции компании «Сургутнефтегаз» выявили очаг коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 4 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Александра Нестерука, заболевание подтверждено у 6 сотрудников станции. Причиной он назвал игнорирование защитных мер.

Внештатный инфекционист региона Ираида Сивачёва добавила, что выявлены 10 контактных, 5 июня будут готовы результаты их анализов.

Из числа заболевших двое помещены в Псковскую городскую больницу, остальные находятся на амбулаторном лечении.