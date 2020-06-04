Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Очаг коронавируса выявили на автозаправочной станции в Плюсском районе

4 июня 2020 года, 14:02

В Плюсском районе в посёлке Заплюсье не автозаправочной станции компании «Сургутнефтегаз» выявили очаг коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 4 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Александра Нестерука, заболевание подтверждено у 6 сотрудников станции. Причиной он назвал игнорирование защитных мер.

Внештатный инфекционист региона Ираида Сивачёва добавила, что выявлены 10 контактных, 5 июня будут готовы результаты их анализов.

Из числа заболевших двое помещены в Псковскую городскую больницу, остальные находятся на амбулаторном лечении.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

После двух дней на границе в Псковской области жительница Челябинска отправилась домой
Врач COVID-центра рассказала, чем помогают московские медики псковским коллегам
Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в куньинской деревне
Сотрудники Великолукского мясокомбината ходили на работу с симптомами ОРВИ
Михаил Ведерников: Ситуация с Моринском интернате вызывает возмущение
Серьёзный разговор пообещал губернатор главврачу больницы Порхова, где выявлены 30 случаев коронавируса
Названа причина заражения коронавирусом сотрудников администрации Плюсского района
Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным умершего врача
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в псковском аэропорту

Комментарии

Авторизация
No comments
Если на сердце тень

Общество / Здоровье
3 июня 15:06

Если на сердце тень

Что такое миокардит и каковы могут быть его последствия
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию

От санобработки до ипотечных каникул

Общество
29 мая 11:00

От санобработки до ипотечных каникул

Клуб председателей советов многоквартирных домов в дистанционном режиме решает «коронавирусные» проблемы жильцов и управляек