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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников объяснил сто с лишним новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области

3 июня 2020 года, 00:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированных в регионе за последние сутки. «Это очень большая цифра, поэтому нужно детально пояснить, из чего она складывается», - написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Михаил Ведерников объяснил сто с лишним новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области
По словам главы региона, дело в том, что за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: «Великолукский мясокомбинат» и Моринский психоневрологический интернат. Для тестирования связанных с ними людей были задействованы дополнительные лабораторные мощности для тестирования: около 300 тестов были направлены в Петербург для обработки, и 2 июня в область пришли их результаты. «Поэтому больше половины из новых случаев сегодня – это итоги двух проведённых эпидрасследований», - пояснил Михаил Ведерников.

Он заверил, что областные власти по обоим перечисленным очагам активно работают в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором: ведутся служебные проверки, определяются нарушители противовирусных мер безопасности.

«Берегите себя и следуйте всем мерам предосторожности!» - резюмировал глава региона.

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