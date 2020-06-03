Михаил Ведерников объяснил сто с лишним новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированных в регионе за последние сутки. «Это очень большая цифра, поэтому нужно детально пояснить, из чего она складывается», - написал он на своей странице в соцсети Instagram.