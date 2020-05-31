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Общество

Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской области за последние дни заметно ухудшилась

31 мая 2020 года, 22:36

Эпидемиологическая ситуация в Псковской области за последние дни заметно ухудшилась. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, в понедельник, 25 мая, было выявлено 16 новых случаев за сутки. В течение недели это число выросло до 40-50, а вчера был зафиксирован очередной антирекорд: + 65.

«Прежде всего, к такому росту привели выявленные очаги (Порховская больница, Администрация Плюсского района, предприятия Великолукского мясокомбината). Хотя нужно признать, что значительная часть людей заразилась просто на улицах и в общественных местах, в результате несоблюдения несложных требований Роспотребнадзора», - отметил он.

Губернатор отметил, что сегодня, после отработки всех очагов, показатель вернулся на приемлемый уровень: +23. «И тем не менее, по итогам недели мы вошли в 7 регионов России с худшими коэффициентами распространения заболевания. Это значит, что если в ближайшие несколько дней ситуация не выправится, на следующем оперштабе мы снова будем обсуждать возвращение части ограничений», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона заметил также, что помочь избежать этого может каждый: «Соблюдайте все необходимые рекомендации, берегите себя и своих близких. Без вашего ответственного отношения мы будем вынуждены ужесточить противовирусные мероприятия и это очень негативно отразится на экономике региона».

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