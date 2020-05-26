Псковский губернатор: У нас есть все необходимое для обеспечения школьников горячим питанием

«Стандарты меню, исключающие различные трактовки, утверждены федеральным законопроектом 1 марта. У нас есть все необходимое для выполнения поручения президента, поэтому Псковская область сразу включилась в работу по этому направлению», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведеррников на рабочем совещании по вопросу обеспечения учащихся начальной школы горячим питанием.

Напомним, что поручение обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников начальных классов озвучил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию РФ.

По словам Михаила Ведерникова, за прошедшие полгода проведен обстоятельный технический аудит школьных пищеблоков. В 12 муниципалитетах отмечается более 90% охвата школьников горячим питанием. На начало года было три школы, где не был решен вопрос с организацией горячего питания. «Псковский и Плюсский район отработали оперативно, и в настоящий момент осталась только одна такая школа в Гдовском районе», — отметил он.

Глава региона также сообщил, что министерство просвещения России направило проект распределения субсидии для организации горячего питания. Ожидается, что в текущем году регион получит около 130 млн рублей, в двух последующих годах — больше 340 млн рублей ежегодно. Однако эти средства не предусматривают организационные мероприятия, поэтому такие расходы должны быть предусмотрены в собственных бюджетах. На обновление технического оборудования в областном бюджете на 2021 -2023 годы планируется заложить более 70 млн рублей. Кроме того, председателю правительства России направлено обращение о предоставлении области дополнительной поддержки на проведение капитальных ремонтов столовых и пищеблоков.

Председатель областного комитета по образованию Александр Седунов отметил, что охват горячим питанием в регионе в целом составляет 89,7%, что выше общероссийского показателя. По его словам, средства на питание заложены в бюджетах — и муниципальных, и областном. В 2020 году на организацию питания предусмотрена субсидия из областного бюджета более 150 млн рублей.

О проделанной и предстоящей работе по обеспечению младших школьников горячим питанием в режиме видеоконференцсвязи доложили главы Плюсского, Псковского, Гдовского районов, а также руководство города Пскова. По итогам обсуждения Михаил Ведерников поручил к концу недели завершить формирование «дорожной карты» по организации горячего питания младших школьников в муниципалитетах.