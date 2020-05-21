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Общество / Здоровье

Коронавирус подтверждён у беременной псковички

21 мая 2020 года, 16:00

В Псковскую городскую больницу поступили с пневмониями две беременные женщины, у одной из них уже подтверждён коронавирус. Одна женщина находится на 16-й неделе беременности, вторая — на 26-й. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 21 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Дениса Сачкова, после поступления беременных женщин было экстренно организовано консультирование с Псковским перинатальным центром, при необходимости псковские врачи обратятся к столичным коллегам.

По данным на 8:00 21 мая в псковском COVID–центр находились 392 пациента, из них 280 с подтверждёным коронавирусом. При этом у 153 человек развилась пневмония. В реанимации находятся 18 человек, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, причём у 10 человек диагностирован коронавирус.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная проинформировала коллег, что под наблюдением её специалистов находится группа псковичей, прибывших из-за границы, всего — более 150 человек.

А главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех проинформировала о 49 детях, которые входят в группу контактировавших с больными коронавирусом. Диагноз же подтверждён у двух детей, они проходят лечение на дому и имеют бессимптомную форму.

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