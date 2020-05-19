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Общество / Экология

«Чудской проект» запустил эко-портал Псковской области

19 мая 2020 года, 14:48

Начал работу Экологический портал Псковской области, созданный общественной организацией «Чудской проект» для объединения имеющихся ресурсов в сфере региональной экологии. Он содержит разделы, позволяющие получить информацию о состоянии окружающей среды Псковской области, природоохранном законодательстве, природоохранных и экологических организациях, имеющихся региональных экологических ресурсах (веб-сайты, брошюры, буклеты, викторины, квесты).

«Чудской проект» запустил эко-портал Псковской области

Скриншот с сайта http://pskoveco.ru
Также эко-портал аккумулирует новостную экологическую информацию в России и в Псковской области, в том числе о ходе реформы отходоперерабатывающей отрасли и внедрении раздельного сбора мусора.

Экологический портал разработан в рамках проекта «Что такое РСМ?!», который реализуется с использованием гранта президента РФ. Его запуск приурочен к Международному дню сохранения биологического разнообразия, который отмечается 22 мая.

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