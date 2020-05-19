«Чудской проект» запустил эко-портал Псковской области

Начал работу Экологический портал Псковской области , созданный общественной организацией «Чудской проект» для объединения имеющихся ресурсов в сфере региональной экологии. Он содержит разделы, позволяющие получить информацию о состоянии окружающей среды Псковской области, природоохранном законодательстве, природоохранных и экологических организациях, имеющихся региональных экологических ресурсах (веб-сайты, брошюры, буклеты, викторины, квесты).

Также эко-портал аккумулирует новостную экологическую информацию в России и в Псковской области, в том числе о ходе реформы отходоперерабатывающей отрасли и внедрении раздельного сбора мусора.

Экологический портал разработан в рамках проекта «Что такое РСМ?!», который реализуется с использованием гранта президента РФ. Его запуск приурочен к Международному дню сохранения биологического разнообразия, который отмечается 22 мая.