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Общество

Весенний призыв начнется в этом году во второй половине мая

16 мая 2020 года, 10:35

Губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям Псковской области ответил на вопрос о весеннем призыве. Главу региона спросили, зачем в таких условиях вообще проводить весенний призыв.

- Ситуация, действительно, серьезная. Призыв должен был начаться в начале марта. Но я принял решение перенести на вторую половину мая, - сказал Михаил Ведерников. -  Мы не будем вызывать на призывной пункт всех призывников, ограничимся только теми, кто должен пойти в армию. Военные должны защищать нашу родину и в условиях коронавирусной угрозы.

Также у губернатора поинтересовались, почему работает областная администрация, если там есть заболевшие.

-Мы провели все необходимые дезинфекционные мероприятия. Ряд встреч мы проводим в масках. Мы находимся также на передовой. От нас зависит принятие многих жизненно важных решений, поэтому мы работаем без выходных, чтобы как можно быстрее побороть угрозу. Мы тоже на передовой, к сожалению, есть уже 5 подтвержденных случая заболевания, 4 из них в социальной защите. Двести сотрудников администрации области работают со строгим соблюдением мер безопасности, - ответил Михаил Ведерников.

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