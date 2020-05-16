Весенний призыв начнется в этом году во второй половине мая

Губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям Псковской области ответил на вопрос о весеннем призыве. Главу региона спросили, зачем в таких условиях вообще проводить весенний призыв.

- Ситуация, действительно, серьезная. Призыв должен был начаться в начале марта. Но я принял решение перенести на вторую половину мая, - сказал Михаил Ведерников. - Мы не будем вызывать на призывной пункт всех призывников, ограничимся только теми, кто должен пойти в армию. Военные должны защищать нашу родину и в условиях коронавирусной угрозы.

Также у губернатора поинтересовались, почему работает областная администрация, если там есть заболевшие.

-Мы провели все необходимые дезинфекционные мероприятия. Ряд встреч мы проводим в масках. Мы находимся также на передовой. От нас зависит принятие многих жизненно важных решений, поэтому мы работаем без выходных, чтобы как можно быстрее побороть угрозу. Мы тоже на передовой, к сожалению, есть уже 5 подтвержденных случая заболевания, 4 из них в социальной защите. Двести сотрудников администрации области работают со строгим соблюдением мер безопасности, - ответил Михаил Ведерников.