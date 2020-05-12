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Общество / Здоровье

Более чем в два раза увеличилось за неделю число выздоровевших от кронавируса в Псковской области

12 мая 2020 года, 09:20

За неделю более чем в два раза увеличилось количество выздоровевших от кронавируса в Псковской области. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников. Всего выписаны 67 человек. «Специалисты говорят, что эта цифра будет и дальше расти достаточно быстро», - отметил он.

При этом глава региона подчеркнул, что говорить о выходе на плато пока рано. «Обращает на себя внимание и динамика роста подтверждённых случаев – она тоже остаётся довольно высокой», - подчеркнул он.

По словам Михаила Ведерникова, теперь специалисты ждут результатов Майских праздников. «После них будет ясно, как дальше работать с ограничениями», - пояснил он.  

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