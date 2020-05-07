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Общество / Здоровье

До 270 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области

7 мая 2020 года, 10:35

В Псковской области коронавирус подтверждён у 270 человек. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Выздоровевших в регионе уже 41.

До 270 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области

Фото со страницы Михаила Ведерникова в Instagram

В Пскове число заражённых достигло 82, в Островском районе - 41, в Великих Луках — 24. Также в пятёрке районов с наибольшим количеством заболевших находятся Новосокольнический (23 случая) и Невельский (20 случаев).

Пока ни одного случая коронавируса нет в Локнянском районе.

«Серьёзные опасения вызывает падающий индекс самоизоляции. Днём было 1,6 – 1,8 баллов. Это очень низкий показатель», - отметил глава региона. Он подчеркнул, что результаты майских праздников будут видны в статистике заболеваемости через неделю и именно от этих данных будут отталкиваться при принятии решений о дальнейшем смягчении ограничительных мер.

«Пока количество людей на улицах вызывает большую тревогу», - заявил Михаил Ведерников.

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