В Псковской области пока не разрешили открыть храмы

Против открытия высказался глава Роспотребнадзора Александр Нестерук. По его мнению, это приведет к неоправданному риску.

По словам Александра Нестерука, сейчас эпидемиологическая ситуация даже хуже, чем была на главные церковные праздники.

- Мы каждый день получаем известия о скончавшихся и заболевших священнослужителях, монахах и прихожанах, - признал правоту Нестерука митрополит Тихон. - В Псковской области, к счастью, таких случаев нет. Мы предприняли все необходимые меры.

По словам митрополита Тихона, если соблюдать все санитарные нормы - проводить богослужения на улице и на социальной дистанции в 2-3 метра, тогда опасности возможно избежать.

Однако и в Псковской области были замечены нарушители данных правил. Поэтому митрополит Тихон согласился с тем, что храмы пока открывать рано.

Губернатор Михаил Ведерников пообещал вернуться к этому вопросу через неделю.

Зато в Псковской области решили разрешить посещение кладбищ.

С прогулками тоже решили повременить. Александр Нестерук тоже предложил подождать неделю.