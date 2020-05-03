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Общество / Здоровье

Не все псковские священники вернутся к богослужениям, когда их откроют для прихожан

3 мая 2020 года, 22:12

Не все псковские священники вернутся к богослужениям, когда их снова разрешат на прихрамовых территориях. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в авторской программе Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас» 3 мая.

Он отметил, что служение не будет разрешено тем, кто нарушил Указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проводил службы в переполненных храмах. 

«Эти священники считают надругательством над верой службы на улице», - пояснил митрополит Тихон. При этом он обратил внимание, что и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проводит богослужения на улице, и в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре службы идут под открытым небом.

«Будем с ними разговаривать, убеждать, переубеждать», - сказал глава псковской митрополии. Он подчеркнул, что пока опасность заражения коронавирусом существует такие священники не будут служить в храмах. 

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