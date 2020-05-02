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Общество

Динамика распространения COVID-19 в Псковской области снизилась

2 мая 2020 года, 22:59

Число пациентов, снятых с искусственной вентиляции лёгких, выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, динамика распространения COVID-19 в регионе несколько снизилась. «Если на прошлой неделе было +70 новых случаев, то на этой +59. Тенденция хорошая, и она говорит об ответственном отношении большинства жителей Псковской области ко всем профилактическим мерам», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что число пациентов, которые сняты с аппаратов ИВЛ, выросло до четырех: «Среди них есть мужчина 78 лет. Искренне желаю всем скорейшего и полного выздоровления».

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