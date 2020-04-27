Предложения губернатора по газификации Псковской области подержаны на федеральном уровне

Предложения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили поддержку на федеральном уровне. Инициативы он озвучил на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Федерации при Совете Федерации 27 апреля, которое провел председатель совета, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов с участием министра энергетики РФ Александра Новака, руководства ПАО «Газпром», «Газпром межрегионгаз» и других. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что благодаря реализации программы развития газоснабжения и газификации Псковской области за последние 10 лет число газифицированных домовладений в регионе выросло с 33% до 54%. Однако, уровень газификации области пока не достиг общероссийского показателя: 26 муниципалитетов газифицированы 15, включая города Псков и Великие Луки.

Михаил Ведерников остановился также на вопросе погашения задолженности муниципальных предприятий. В июне прошлого года администрация Псковской области и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали 10-летний план-график погашения долга. Губернатор подчеркнул, что график выполняется. «Бывают небольшие рабочие моменты, но они оперативно решаются в ручном режиме», — сказал он, сейчас имеется отставание от графика в 2,5 млн рублей, которые не смог вовремя заплатить один из муниципалитетов. Эти средства уже выделены из резервного фонда области.

В этом году в регионе на газификацию предусмотрены 23 млн рублей. Михаил Ведерников отметил, что эти деньги не позволяют исполнить обязательства по 8 межпоселковым газопроводам протяженностью более 84 км, строительство которых завершило ПАО «Газпром». На эти цели необходимо не менее 800 млн рублей, но изыскать их в бюджете не представляется возможным, заявил губернатор.

Он поблагодарил ПАО «Газпром» за реализацию совместных мероприятий и добавил, что администрация региона подготовила предложения в Программу развития газоснабжения Псковской области на период до 2025 года и, если они будут реализованы, то процент газификации вырастет до 60% от общего числа домовладений.

Губернатор подчеркнул, что с учетом всех обстоятельств ускорение газификации области невозможно без участия федерального центра. Исходя их этого, он выступил с рядом предложений: рассмотрение возможности разработки государственной программы, которая будет включать финансовую поддержку регионов на ликвидацию отставания по программам газификации, оказание содействия в вопросе строительства распределительных сетей газоснабжения. В Псковской области это позволит газифицировать 208 населенных пунктов или 52,8 тыс. домовладений.

Еще одна инициатива касалась возможности приватизации газораспределительных сетей, что требует внесения изменений в федеральное законодательство. Это позволит существенно ускорить процесс погашения задолженности муниципальными предприятиями за природный газ.

В целом предложения Михаила Ведерникова участники заседания Совета поддержали, отметив необходимость оказания помощи региону в вопросе газификации населенных пунктов, в том числе и в обеспечении реализации региональных обязательств по подготовке потребителей к приему «голубого топлива». Детально все предложения и возможные механизмы поддержки рассмотрят в ближайшее время на совещании с участием всех заинтересованных сторон.