До 128 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

В Пскове на сегодняшний день выявлены 45 заболевших, в Новосокольническом районе – 16, в Островском - 13, в Великих Луках – 12. В Псковском районе зафиксированы 7 случаев заращения, в Гдовском – 6, в Дедовичском – 5, в Красногородском и Пустошкинском районах – по 4, в Печорском – 3.

По два больных в Новоржевском, Опочецком, Пыталовском и Стругокрасненском районах, по одному - в Бежаницком, Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском и Себежском районах.

На данный момент выписаны 13 выздоровевших пациентов, 8 человек умерли.

Всего на данный момент в регионе провели 7 тыс. 971 исследование на коронавирус.