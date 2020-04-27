Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

До 128 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области

27 апреля 2020 года, 11:58

До 128 выросло число заболевших коронавирусом в Псковской области, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

В Пскове на сегодняшний день выявлены 45 заболевших, в Новосокольническом районе – 16, в Островском - 13, в Великих Луках – 12. В Псковском районе зафиксированы 7 случаев заращения, в Гдовском – 6, в Дедовичском – 5, в Красногородском и Пустошкинском районах – по 4, в Печорском – 3.

По два больных в Новоржевском, Опочецком, Пыталовском и Стругокрасненском районах, по одному - в Бежаницком, Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском и Себежском районах.

На данный момент выписаны 13 выздоровевших пациентов, 8 человек умерли.

Всего на данный момент в регионе провели 7 тыс. 971 исследование на коронавирус. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников поручил разработать меры поддержки для медиков до ведения соцстрахования
С Днём российского парламентаризма поздравил псковичей Александр Котов
Почему в Новосокольниках оказались строители из Киргизии, рассказал подрядчик
Коронавирус подозревается у двух пациентов Псковской облбольницы
Два автомобиля угнал подросток в Пскове
Псковский губернатор рассказал о восьмом умершем с подтверждённым коронавиусом
200-250 рабочих планируется задействовать на строительстве больницы в Новосокольниках
Грахов: Строить больницу в Новосокольниках должен был великолукский подрядчик
Конкурса на строительство инфекционной больницы в Новосокольниках не было

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Наш человек в Идрице

Общество
27 апреля 14:20

Наш человек в Идрице

Старт виртуальной эстафете «Псковской правды» дал многократный участник забегов на призы газеты, живущий на Родине Знамени Победы

Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты