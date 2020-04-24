Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован в Новосокольниках и Острове

Резкий скачок числа зараженных коронавирусом — до 93 — произошел в Псковской области за счет выявления заболевших в Новосокольническом и Островском районах. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщает губернатор региона Михаил Ведерников.

«Во-первых, для строительства инфекционного корпуса в #Новосокольники приехала группа работников из Москвы. Понимая, что потенциально это группа риска, все были изолированы и обследованы. У 7 из 41 диагнозы подтвердились», - написал он.

«Во-вторых, в Островской межрайонной больнице фактически сформировался очаг – у 1 пациентки и 7-ми медиков подтверждён коронавирус. Вся больница на карантине, контактная группа обследована (в т.ч. пациенты), но ситуация действительно очень непростая», - подчеркнул Михаил Ведерников.

С 10 апреля Псковская городская больница получила статус COVID-центра, сюда привозят всех больных с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией.