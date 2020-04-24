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Общество

Резкий скачок зараженных коронавирусом произошел в Псковской области

24 апреля 2020 года, 00:08

В Псковской области выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свежие данные статистики на вечер четверга, 23 апреля опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Инстаграм-аккаунте.

Накануне заболевших было 64, таким образом число подтвержденных случаев увеличилось сразу на треть.

В Псковской области на базе Псковской городской больницы, которая перепрофилирована в COVID-центр, развернуто 313 коек. Всего их число будет доведено до 600.

В регионе действуют ограничительные, карантинные меры, которые должны ограничить распространение коронавируса. По прогнозам региональных властей пик эпидемии в Псковской области придется на первые две недели мая, на пике число заболевших коронавирусом может составить до 500 человек.

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