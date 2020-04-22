Псковская область направит 40 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ

40 млн рублей Псковская областьнаправит на покупку 50 неинвазивных аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил в своем «Инстаграме» губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции под председательством Михаила Мишустина.

«Основной темой обсуждения стала техническая готовность регионов к предстоящему пику заболевания. По большинству позиций медучреждения Псковской области сейчас укомплектованы: СИЗ, защитные костюмы, маски, очки, респираторы. Запасы не очень большие, но мы делаем всё необходимое для их пополнения. Поручил сформировать двухмесячный запас по всем позициям», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, работу региона в докладе отметил Минпромторг. «Я, в свою очередь, выражаю искреннюю благодарность Денису Валентиновичу Мантурову и команде за оперативное взаимодействие и поддержку, которые позволили нам быстро решить многие проблемные вопросы», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что в настоящее время идет работа по закупке необходимого количества аппаратов ИВЛ. «Правительство РФ дважды выделяло нам крупные суммы (в общей сложности 250 млн рублей) на подготовку системы здравоохранения. Значительная часть пошла на закупку СИЗ и медицинской техники, подведение кислорода к койкам в городской больнице. Теперь 40 млн рублей направим на покупку 50 неинвазивных аппаратов ИВЛ, и в дополнение к этому по линии Минпромторг в ближайшие недели приобретём ещё 27 инвазивных аппаратов», - сообщил он.