500 защитных костюмов в ближайшее время поступят в Псковскую горбольницу

500 защитных костюмов в ближайшие дни поступят в Псковскую городскую больницу. Партия из 50 многоразовых костюмов придёт 18 апреля, ещё 450 – на следующей неделе. Об этом шла речь во время визита в больницу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 17 апреля, пишет Псковское агентство информации.

Медики рассказали главе региона, что расход защитных средств очень большой и уточнили, как будут организованы поставки дальше.

«На будущее: средства индивидуальной защиты будут заканчиваться, мы все это будем отрабатывать и закупать. Понять бы, у кого и где закупать», - заявил врио главного врача горбольницы Денис Сачков.