Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жители Псковской области не смогут принять участие в пасхальных богослужениях

15 апреля 2020 года, 18:28

Пасхальные богослужения с участием прихожан не состоятся в Псковской области даже под открытым небом, как планировалось ранее. Об этом в своем обращении к клирикам, монашествующим и мирянам Псковской митрополии сегодня, 15 апреля, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон. При этом он ссылается на постановление главного санитарного врача Псковской области «о приостановлении общественных богослужений, в том числе и на прихрамовых территориях, ввиду усилившейся опасности массового заражения».

Жители Псковской области не смогут принять участие в пасхальных богослужениях
Митрополит Псковский и Порховский Тихон
Пресс-служба администрации Псковской области

«Если православные христиане не могут в эти дни прийти в храмы Божии, призываю всех священников Псковской митрополии на Светлой неделе прийти к прихожанам своего прихода со Святыми Дарами и преподать им Святое Причащение, как и полагается на Светлой седмице. Пусть пасхальная радость воссияет в каждом доме», - говорится в обращении.

При этом «священнослужителям, которые пренебрегли святым послушанием и священническими обетами, ввергнув в непослушание и свою паству, и, как результат, лишили тысячи православных христиан возможности встретить Пасху за Божественной литургией» митрополит Тихон рекомендовал «употребить на сугубое покаяние оставшееся время Великого поста».

Напомним, в редакции указа губернатора Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 4 апреля содержится требование на срок до 30 апреля «обязать граждан временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций». В качестве исключения в указе перечислены божественные литургии на прихрамовой территории в дни празднования, в том числе, Святой Пасхи (19 апреля 2020 года).

Отмечалось, что участвовать в них могут постоянно проживающие на территории Псковской области прихожане «по предварительному согласованию с настоятелем храма и соблюдением дистанции не менее 2 метров».

Однако в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, в редакции указа от 13 апреля жителям региона (кроме служителей и персонала) запрещено посещать территории религиозных организаций. На своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников пояснил: «Мы с владыкой Тихоном до последнего пытались уйти от этого решения. Псковская епархия разработала все необходимые меры, чтобы на Пасхальную неделю люди могли безопасно принять участие в богослужениях. Однако отдельные настоятели храмов грубо нарушали все предписания и подвергали прихожан необоснованному риску. Из-за них, к нашему большому сожалению и разочарованию, запрет стал неизбежен».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы