Жители Псковской области не смогут принять участие в пасхальных богослужениях

Пасхальные богослужения с участием прихожан не состоятся в Псковской области даже под открытым небом, как планировалось ранее. Об этом в своем обращении к клирикам, монашествующим и мирянам Псковской митрополии сегодня, 15 апреля, заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон. При этом он ссылается на постановление главного санитарного врача Псковской области «о приостановлении общественных богослужений, в том числе и на прихрамовых территориях, ввиду усилившейся опасности массового заражения».

«Если православные христиане не могут в эти дни прийти в храмы Божии, призываю всех священников Псковской митрополии на Светлой неделе прийти к прихожанам своего прихода со Святыми Дарами и преподать им Святое Причащение, как и полагается на Светлой седмице. Пусть пасхальная радость воссияет в каждом доме», - говорится в обращении.

При этом «священнослужителям, которые пренебрегли святым послушанием и священническими обетами, ввергнув в непослушание и свою паству, и, как результат, лишили тысячи православных христиан возможности встретить Пасху за Божественной литургией» митрополит Тихон рекомендовал «употребить на сугубое покаяние оставшееся время Великого поста».

Напомним, в редакции указа губернатора Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» от 4 апреля содержится требование на срок до 30 апреля «обязать граждан временно не посещать объекты (территории) религиозных организаций». В качестве исключения в указе перечислены божественные литургии на прихрамовой территории в дни празднования, в том числе, Святой Пасхи (19 апреля 2020 года).

Отмечалось, что участвовать в них могут постоянно проживающие на территории Псковской области прихожане «по предварительному согласованию с настоятелем храма и соблюдением дистанции не менее 2 метров».

Однако в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса, в редакции указа от 13 апреля жителям региона (кроме служителей и персонала) запрещено посещать территории религиозных организаций. На своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников пояснил: «Мы с владыкой Тихоном до последнего пытались уйти от этого решения. Псковская епархия разработала все необходимые меры, чтобы на Пасхальную неделю люди могли безопасно принять участие в богослужениях. Однако отдельные настоятели храмов грубо нарушали все предписания и подвергали прихожан необоснованному риску. Из-за них, к нашему большому сожалению и разочарованию, запрет стал неизбежен».