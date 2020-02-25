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Спорт / Соревнования

Школьницы из Куньи выиграли чемпионат СЗФО по мини-футболу

25 февраля 2020 года, 17:50

Девушки из Куньинской школы стали победителями чемпионата Северо-Западного федерального округа по мини-футболу всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу», пишет газета «Пламя».

Школьницы из Куньи выиграли чемпионат СЗФО по мини-футболу
Куньинская команда — чемпион Северо-Запада
фото газета "Пламя"

Финальный матч между командами девочек СОШ Кунья и СОШ №33 Сыктывкар был довольно напряженный. Обе команды показали классную игру, которая завершилась вничью, а серия пенальти принесла победу куньинской команде.

Еще две команды Псковской области добились хорошего результата. Девочки 2008-2009 годов рождения из Дедовичей победили в матче за 3 место со счетом 3:2 новгородскую команду. Юноши 2008-2009 годов рождения из Псковского лицея №20 также заработали «бронзу».


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