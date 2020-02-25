Великолучанин Сергей Егоров занял первое место на международных соревнованиях по боксу

Великолучанин Сергей Егоров в составе сборной команды России принял участие в международных соревнованиях по боксу Euro Cup’2020. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, соревнования, в которых участие приняли более 200 спортсменов из 18 стран прошли в городе Биелина (Босния и Герцеговина) в двадцатых числах февраля.

Сергей одержал победу в трех боях и стал победителем турнира в весовой категории свыше 91 кг. По словам Сергея Егорова, первые два боя дались особенно нелегко, соперники оказались очень сильные.