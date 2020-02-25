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Спорт / Соревнования

Великолучанин Сергей Егоров занял первое место на международных соревнованиях по боксу

25 февраля 2020 года, 12:30

Великолучанин Сергей Егоров в составе сборной команды России принял участие в международных соревнованиях по боксу Euro Cup’2020. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, соревнования, в которых участие приняли более 200 спортсменов из 18 стран прошли в городе Биелина (Босния и Герцеговина) в двадцатых числах февраля.

Сергей одержал победу в трех боях и стал победителем турнира в весовой категории свыше 91 кг. По словам Сергея Егорова, первые два боя дались особенно нелегко, соперники оказались очень сильные.

Великолучанин Сергей Егоров занял первое место на международных соревнованиях по боксу
Два первых боя дались Сергею особенно трудно
фото с http://www.pskov.ru/novosti/25.02.20/120849

«Я ехал на этот чемпионат за победой. Я свои планы выполнил», — отметил Сергей Егоров.

Мастер спорта международного класса по боксу Сергей Егоров является представителем великолукской школы бокса, спортсменом клуба единоборств «Отечество — Псковская область» и воспитанником школы олимпийского резерва «Экспресс». Тренирует его Алексей Селиверстов.


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