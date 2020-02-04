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Происшествия

Более 100 тысяч украли мошенники с банковских карт псковичей

4 февраля 2020 года, 15:34

Мошенники опять обманули доверчивых граждан, на этот раз их жертвами стали жители Пскова и Псковского района. Так, 45-летнему псковичу 3 февраля на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.  Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег мошенник перевел себе более 53 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Из-за аналогичной преступной схемы псковичка, 1951 года рождения, не досчиталась на своей банковской карте 48 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. И еще двое жителей областного центра 3 февраля в результате дистанционного мошенничества остались в общей сложности почти без 30 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.

На ухищрения мнимого банковского сотрудника в этот день поддалась и гражданка, 1965 года рождения, проживающая в Псковском районе. У нее с банковской карты сняли около 10 тысяч рублей. Ведется проверка.


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