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Происшествия

Почти 300 тысяч снова украли мошенники с банковских карт псковичей

2 февраля 2020 года, 10:34

Псковичи снова поддались на уловки мошенников.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 24-летней жительнице Пскова 29 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, он выведал коды банковской карты и перевел себе на счет  с ее  карты  200 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

А другая псковичка, 1952 года рождения, в результате действий мошенника лишилась  около 74 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась  в полицию. Возбуждено уголовное дело.

- Проявляйте максимальную осторожность в подобных ситуациях и не поддавайтесь на ухищрения незнакомцев! - просят в полиции. 


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