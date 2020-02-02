Почти 300 тысяч снова украли мошенники с банковских карт псковичей

Псковичи снова поддались на уловки мошенников.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 24-летней жительнице Пскова 29 января на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег, он выведал коды банковской карты и перевел себе на счет с ее карты 200 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

А другая псковичка, 1952 года рождения, в результате действий мошенника лишилась около 74 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

- Проявляйте максимальную осторожность в подобных ситуациях и не поддавайтесь на ухищрения незнакомцев! - просят в полиции.