В Псковском и Опочецком районах спасатели разминировали минометную мину и снаряды

До сих пор жители области находят неразорвавшиеся мины, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны. Для обезвреживания взрывоопасных предметов на место всегда выезжают группы разминирования поисково-спасательных отрядов.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 30 января группа разминирования города Великие Луки около деревни Мартиново Опочецкого района обезвредила минометную мину калибра 82 миллиметра. А днем ранее псковскими спасателями возле деревни Подборовье Псковского района были обезврежены три артиллерийских снаряда калибра 105 миллиметров, и по одному снаряду калибра 76 и 45 миллиметров.

Поисково-спасательные отряды работают по заявке от полиции, куда и обращаются граждане, когда сталкиваются с такими опасными находками. В ведомстве подчеркнули, что разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов могут заниматься только специалисты. Самостоятельно пытаться что-то сделать с такими находками опасно, потому что они могут сработать в любой момент, даже если выглядят совсем старыми и ржавыми.