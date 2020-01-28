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Транспорт

Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага приобретут новый 32-местный катер

28 января 2020 года, 16:33

Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага  приобретут новый 32-местный катер. Об этом зашла речь во время встречи губернатора Псковской области Михаил Ведерникова  с главой Псковского района Натальей Федоровой.

Губернатор попросил Наталью Федорову проработать вопрос корректировки расписания, учитывая пассажиропоток и то, что в летнее время на острова приезжает много туристов и паломников.

В деревне Толбица Псковского района сейчас строят причал. Работы идут в соответствии с графиком, их планируют завершить в апреле 2020 года. В рамках проекта  благоустроят территорию, оборудуют стоянку. Строительство причала ведется в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».

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