Для обеспечения транспортной доступности Талабского архипелага приобретут новый 32-местный катер. Об этом зашла речь во время встречи губернатора Псковской области Михаил Ведерникова с главой Псковского района Натальей Федоровой.

Губернатор попросил Наталью Федорову проработать вопрос корректировки расписания, учитывая пассажиропоток и то, что в летнее время на острова приезжает много туристов и паломников.

В деревне Толбица Псковского района сейчас строят причал. Работы идут в соответствии с графиком, их планируют завершить в апреле 2020 года. В рамках проекта благоустроят территорию, оборудуют стоянку. Строительство причала ведется в рамках международного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония».