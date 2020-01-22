На трассе в Псковской области перевернулась фура со сжиженным газом

В поселке Усть-Долыссы Невельского района Псковской области на бок опрокинулась фура, перевозившая сжиженный газ - пропан-бутановую смесь. ДТП произошло возле автомобильного моста на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь). Сообщение об этом поступило на телефон начальника ГУ МЧС России по Псковской области Валерия Филимонова во время встречи с журналистами в пресс-центре «Псковской правды» 22 января около 15:30. Он поделился информацией с журналистами.

Валерий Филимонов сообщил, что движение на трассе не нарушено, утечки газа нет.

«Данное происшествие по критериям не попадает под определение чрезвычайной ситуации», - подчеркнул Валерий Филимонов.