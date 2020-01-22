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Происшествия

В Псковской области растет число поджогов

22 января 2020 года, 15:50

В Псковской области растет число поджогов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре " Псковской правды" рассказал начальник управления МЧС Росси по Псковской области Валерий Филимонов.

В прошедшем году их было 133.

- Число поджогов за последние 5 лет растет, и растет каждый год, - отметил он.

Это касается и поджогов автомобилей, которых в прошлом году было 63.

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем (4 917 случаев), нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации оборудования (280 случаев).

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