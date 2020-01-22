Пассажиров просят поучаствовать в обсуждении маршрута автобуса №30

Псковский автобус №30 предлагают пустить по Коммунальной, чтобы жители Запсковья смогли добраться до детской областной и городской больниц без пересадок.

В целом маршрут городского автобуса № 30 в Пскове хотят перенести с Рижского проспекта на улицу Коммунальную.

Измененный маршрут соединит Запсковье, в том числе улицу Юности, с социальными объектами на улице Коммунальной. Добраться до детской областной и городской больниц будет проще.

В комитете по транспорту просят пассажиров высказать свое мнение по вопросу изменения маршрута: Комитет по транспорту в соцсети «ВКонтакте».