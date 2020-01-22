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Транспорт

Пассажиров просят поучаствовать в обсуждении маршрута автобуса №30

22 января 2020 года, 10:17

Псковский автобус №30 предлагают пустить по Коммунальной, чтобы жители Запсковья смогли добраться до детской областной и городской больниц без пересадок. 

В целом маршрут городского автобуса № 30 в Пскове хотят перенести с Рижского проспекта на улицу Коммунальную. 

Измененный маршрут соединит Запсковье, в том числе улицу Юности, с социальными объектами на улице Коммунальной. Добраться до детской областной и городской больниц будет проще.

В комитете по транспорту просят пассажиров высказать свое мнение по  вопросу изменения маршрута:   Комитет  по транспорту в соцсети «ВКонтакте».

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