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Политика

Псковские десантники присоединяться к Лыжному переходу ВДВ

21 января 2020 года, 16:58

Псковские десантники присоединяться к Лыжному переходу команд Воздушно-десантных войск, который пройдет с 25 января по 15 февраля на территории России. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, переход открывает мероприятие целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

В нем примут участие 9 команд по 30 человек от частей и соединений ВДВ. Переход планируется провести комбинированным способом: на лыжах или пешим порядком в регионах, где еще нет снежного покрова. Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России.

Единый старт лыжного перехода будет дан 25 января командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым из центра управления Командования ВДВ. Участники перехода посетят более 100 городов, в том числе 19 Городов воинской славы: Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец. Общая протяженность всех маршрутов лыжного перехода для команд составит почти 12 тыс километров. 

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