Директором регионального Фонда капремонта станет Виктор Иващенко

На первом этапе надо было собрать и подать документы. На втором — пройти тестирование Минстроя России. Третьим этапом стало утверждение кандидатуры претендента членами конкурсной комиссии. Они сделали это единогласно.

Отметим, что конкурс на должность руководителя регионального Фонда капремонта был объявлен в октябре 2019 года. Заявки на участие в нем поступили только от двух человек: экс-главы Усвятского района, на тот момент исполняющего обязанности руководителя регионального Фонда Виктора Иващенко, и экс-судьи Палкинского районного суда, сейчас оказывающего юридические услуги Дмитрия Денисова. Второй кандидат отсеился на первом же этапе.