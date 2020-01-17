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Общество

Директором регионального Фонда капремонта станет Виктор Иващенко

17 января 2020 года, 16:41

Должность директора регионального оператора - Фонда капитального ремонта займет Виктор Иващенко. Как сообщает ПАИ, он прошел все три этапа конкурсного отбора.

На первом этапе надо было собрать и подать документы. На втором — пройти тестирование Минстроя России. Третьим этапом стало утверждение кандидатуры претендента членами конкурсной комиссии. Они сделали это единогласно.

Директором регионального Фонда капремонта станет Виктор Иващенко

Отметим, что конкурс на должность руководителя регионального Фонда капремонта был объявлен в октябре 2019 года. Заявки на участие в нем поступили только от двух человек: экс-главы Усвятского района, на тот момент исполняющего обязанности руководителя регионального Фонда Виктора Иващенко, и экс-судьи Палкинского районного суда, сейчас оказывающего юридические услуги Дмитрия Денисова. Второй кандидат отсеился на первом же этапе. 

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