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Экономика

С января 2020 года страховые пенсии псковских пенсионеров увеличились в среднем на 944 рубля

16 января 2020 года, 11:34

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились на 944 руб. (с 14298 руб. до 15242 руб.). При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

В том числе:

Средний размер страховой пенсии по старости составляет 15685 руб. (увеличение на 971 руб.),

Средний размер страховой пенсии по инвалидности - 8879 руб. (увеличение на 550 руб.),

Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца - 10690 руб. (увеличение на 662 руб.).

Страховые пенсии повышают в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводят социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливают прибавку по итогам индексации.

Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получают повышение выплат.

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