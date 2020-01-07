Юлия Пересильд сообщила о возобновлении показала «Каштанки» на сцене псковского драмтеатра

Актриса, режиссер театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд сообщила о возобновлении показала спектакля «Каштанка» на сцене псковского драмтеатра. Об этом актриса написала на своей странице в «Инстаграм».

Юлия Пересильд поздравила своих коллег, актеров Пушкинского театра с Рождеством и сообщила, что ходила с дочерьми на спектакль «Метель».

«Мои дорогие! Мои друзья! Мои веселые товарищи!!! @drampush с Праздником вас! Максим Плеханов, Саша Овчаренко! Ксюша Тишкова, Аня Шуваева... ходили сегодня с детьми на Метель. В театр. Вот все время удивляюсь вашему сочинительству!!! Придумать играть на трубах», - написала Юлия Пересильд.

Также актриса сообщила о возобновлении показа спектакля «Каштанка»: «...ну а 4 февраля снова начнём играть Каштанку, вводим нового артиста и вперёд!!!!!»

Напомним, что «Каштанка» ‒ режиссерский дебют Юлии Пересильд. В феврале 2018 года иактриса представила свой первый спектакль «Каштанка» на большой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.