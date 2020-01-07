Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Юлия Пересильд сообщила о возобновлении показала «Каштанки» на сцене псковского драмтеатра

7 января 2020 года, 12:41

Актриса, режиссер театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд сообщила о возобновлении показала спектакля «Каштанка» на сцене псковского драмтеатра. Об этом актриса написала на своей странице в «Инстаграм».

Юлия Пересильд поздравила своих коллег, актеров Пушкинского театра с Рождеством и сообщила, что ходила с дочерьми на спектакль «Метель».

«Мои дорогие! Мои друзья! Мои веселые товарищи!!! @drampush с Праздником вас! Максим Плеханов, Саша Овчаренко! Ксюша Тишкова, Аня Шуваева... ходили сегодня с детьми на Метель. В театр. Вот все время удивляюсь вашему сочинительству!!! Придумать играть на трубах», - написала Юлия Пересильд.

Также актриса сообщила о возобновлении показа спектакля «Каштанка»: «...ну а 4 февраля снова начнём играть Каштанку, вводим нового артиста и вперёд!!!!!»

Напомним, что «Каштанка» ‒ режиссерский дебют Юлии Пересильд. В феврале 2018 года иактриса представила свой первый спектакль «Каштанка» на большой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Фестиваль волшебных шаров пройдет сегодня в Финском парке Пскова
Псковские росгвардейцы и полицейские обеспечивали безопасность на 89 рождественских мероприятиях
Михаил Ведерников пожелал псковичам счастья и душевного тепла
Сегодня православные псковичи празднуют Рождество
Митрополит Тихон поздравил с наступающим Рождеством
Полиция разыскивает пропавшего великолучанина
Росгвардия задержала псковичку за кражу из магазина
Сегодня утром в торговом комплексе «ПИК-60» в одной из подсобок произошел пожар
Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон

Комментарии

Авторизация
No comments
Наколдовали

Культура / Выставка
30 декабря 15:15

Наколдовали

В уходящие дни старого года «Псковская правда» создавала новогоднее настроение псковичам
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу