Михаил Ведерников: «Псковский рывок» мы совершили вместе

Общими победами назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников рост доходов, достижения в сфере транспортной инфраструктуры и здравоохранения, привлечённые дополнительные федеральные средства. Об этом он заявил 24 декабря, выступая с бюджетным посланием в Псковском областном Собрании депутатов.

«За всеми этими результатами стоит кропотливая и ответственная работа каждого государственного и муниципального служащего, депутатов всех уровней, каждого, кто участвовал в решении задач и достижении целей, - сказал Михаил Ведерников. - Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжёлым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чём мы говорили с вами в самом начале года – совершить «псковский рывок». Правильно расставить приоритеты, сложить воедино и по максимуму использовать все имеющиеся возможности. Мы это сделали – вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков».

Михаил Ведерников напомнил, что Псковская область заняла 42 место среди российских субъектов по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти. Регион вошел в число тех, кто получил дополнительный грант решением руководства страны в размере 545 млн рублей.

Также губернатор отметил, что проект бюджета Псковской области на 2020-й и плановый период 2021-2022-х годов максимально учёл интересы всех сторон и каждого из муниципалитетов.

Напомним, в январе президент России Владимир Путин назвал сверхзадачей всех россиян совершение мощного рывка вперед в соответствии с приоритетными мировыми трендами.