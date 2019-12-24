Стало известно, как изменился бюджет Псковской области после работы согласительной комиссии

Во вторник, 24 декабря, депутаты Псковского областного Собрания рассматривают бюджет региона на следующий год и плановый трехлетний период. Перед этим работала согласительная комиссия. По результатам этой работы внесены поправки по 30 вопросам на сумму 2,7 млрд рублей. Всего доходы областного бюджета на следующий год должны составить 36 803 700 000 рублей, а в течение года регион ожидает поступления ещё 3 млрд рублей.

Об основных изменениях в бюджете рассказал губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием в Псковском областном Собрании депутатов.

Бюджетом предусмотрены:

– 508 млн рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей;

– 342 млн на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе;

– 280 млн на благоустройство общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;

– 175 млн на формирование современной городской среды;

– 150 млн в виде безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию ЖКХ пойдут на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

– 93 млн на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства;

– 68 млн на модернизацию инфраструктуры общего образования;

– 51 млн рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

В целом, более половины расходов запланированы на развитие здравоохранения (15,8%), образования и молодёжной политики (19%), социальную поддержку и демографию (17,9%), развитие транспортной системы (19,6%).