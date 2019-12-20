В Пушкиногорском районе ввели карантин из-за вспышки оспы у овец

Фермер в Пушкиногорском районе приобрел животных без электронных ветеринарных документов. Это стало причиной вспышки оспы у овец и коз.

Как сообщили «Псковской правде» в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в Псковской области выявлен очаг особо опасного заболевания животных – оспы. Это подтвердили результаты исследований материала, собранного в фермерском хозяйстве в Пушкиногорском районе.

По информации, предоставленной комитетом по ветеринарии Псковской области, на момент заболевания на территории фермы содержалось 1000 голов мелкого рогатого скота, из них заболело 200 овец, пало 100 голов.

Однако, анализ данных, внесенных в ФГИС «Меркурий» показал, что в хозяйство за 2018 год поступило всего 30 голов мелкого рогатого скота, в 2019 году животные не поступали. То есть поступление животных без ветеринарных документов привело к распространению опасного заболевания.

А 19 декабря Михаил Ведерников подписал указ о введении карантина. Прежде всего на территории самого очага оспы в деревне Пошитни Пушкиногорского района, а также в радиусе 10 километров, куда попадают деревни Баландино, Болотниково, Быки, Валухи, Великое Село, Гвозды, Дятлы, Коноплюшка, Матрункино, Покормово, Рождество сельского поселения «Велейская волость», Антоново, Ганьково, Гарино, Печехново, Подкрестье, Селихново, Щемеровы Боровы городского поселения «Пушкиногорье» Пушкиногорского района.

Карантин будет снят через 21 день после выздоровления или убоя всех больных животных.

Сотрудники Россельхознадзора обращают внимание владельцев мелкого рогатого скота, что в случае заболевания овец и коз необходимо немедленно обратиться к специалистам ветеринарной службы.

Также Россельхознадзор напомнил, что владельцы, которые попытаются скрыть от органов ветеринарного надзора факты о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных могут получить штраф до 100 000 рублей. А если на этой территории введен карантин, то штраф будет до 150 000 рублей.