Договор с Фондом ЖКХ о реализации проектов по модернизации инфраструктуры подписал Михаил Ведерников

Псковская область и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписал договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона.

В рамках торжественной церемонии губернатор Михаил Ведерников и глава Фонда Константин Цицин подписали договоры, в рамках которых Фонд ЖКХ окажет региону федеральную финансовую поддержку в реализации проектов, которые несколько дней назад были одобрены правлением. Напомним, речь идет о выделении 600 млн рублей.