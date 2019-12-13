Договор с Фондом ЖКХ о реализации проектов по модернизации инфраструктуры подписал Михаил Ведерников

Псковская область и Фонд содействия реформированию ЖКХ подписал договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации региона.
В рамках торжественной церемонии губернатор Михаил Ведерников и глава Фонда Константин Цицин подписали договоры, в рамках которых Фонд ЖКХ окажет региону федеральную финансовую поддержку в реализации проектов, которые несколько дней назад были одобрены правлением. Напомним, речь идет о выделении 600 млн рублей.
На эти средства будут реализованы проекты по улучшению качества теплоснабжения и водоотведения в Пскове: замена устаревших котельных, модернизация теплоснабжающего комплекса. В Великих Луках привлеченные деньги помогут модернизировать очистные сооружения канализации. Также в Острове и Гдове начнется модернизация системы теплоснабжения, ремонт и строительство котельных.
Церемония подписания договора
фото Сергея Герасимова
Отметим, что строительство котельной в Гдове позволит решить вопрос с теплоснабжением школы, которая будет построена в городе.