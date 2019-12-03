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Общество

За неделю почти 650 жителей Псковской области добровольно прошли тест на ВИЧ

3 декабря 2019 года, 15:45

Около 650 жителей Псковской области прошли тест на ВИЧ. Об этом 3 декабря сообщил заместитель главного врача Центра СПИД Владимир Трофимов, акция Центра СПИД проходила с 25 ноября по 1 декабря.

«Но начали реализацию акции мы еще месяц назад. Представитель Центра СПИД работал в ЦРБ и на ФАПах в Псковской области. География акции: Бежаницкий, Дновский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский районы. Проводили мероприятия с учетом специфики каждой группы населения (медики, общее население и т.д.)», - рассказал он.

По словам Владимира Трофимова, во время проведения акции использовались простые быстрые тесты на выявление ВИЧ-инфекции. Ответ можно получить в течение 20 минут.

«Акции прошли и в городах Псков и Великие Луки, в крупных торговых центрах. Люди хорошо шли на тестирование. Тестирование было добровольное, анонимное. Только в Пскове в ТРК «Акваполис» тестирование прошли около 100 человек. Инфицированных выявлено не было», - рассказал заместитель главного врача Цетра СПИД.

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