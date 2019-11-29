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Происшествия

Полицейские сообщили, во что была одета пропавшая 36-летняя великолучанка (ФОТО)

29 ноября 2019 года, 09:25

В Великих Луках разыскивается пропавшая без вести 36-летняя Николаева Елена Васильевна. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские сообщили, во что была одета пропавшая 36-летняя великолучанка (ФОТО)
Полицейские просят помощи в поисках пропавшей женщины.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Известно, что эта женщина ушла из своего 27 ноября и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

На вид 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в длинную болоньевую куртку синего цвета, серую кофту, тёмные брюки, чёрные туфли на шнурках. При себе у пропавшей женщины была чёрная сумочка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Николаевой, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть), 8(906)223-11-28 (уголовный розыск) или 02.

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