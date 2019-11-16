Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Уволенный псковский чиновник попытался продать сайт губернатора за 260 тысяч рублей

16 ноября 2019 года, 08:57

Сайт губернатора Псковской области поменял домен, с ведерников.рф на губернатор60.рф. Важное сообщение и объяснение всей этой ситуации разместил в своем «Инстаграме» губернатор Михаил Ведерников:

Бывший первый заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников (к его работе было много нареканий, и в результате мы его «попросили» в прошлом году) решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения.

Ситуация следующая. Во время работы в Администрации он по поручению руководства зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги), но зарегистрировал его на своё имя (по сути присвоил). Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей

Уволенный псковский чиновник попытался продать сайт губернатора за 260 тысяч рублейВедерников Михаил Юрьевич, губернатор Псковской области

В итоге сайт более 9-ти часов был недоступен для пользователей. Как подчеркивает губернатора, бывший чиновник не только хотел получить деньги, но без зазрений совести лишил жителей области обращаться со своими проблемами к властям.

Уволенный псковский чиновник попытался продать сайт губернатора за 260 тысяч рублей
Уволенный чиновник попытался шантажировать губернатора, захватив сайт
Фото из

«Никогда не давал и не дам себя шантажировать!!!» - подчеркнул Михаил Ведерников. И продолжил: «Колесников (по нашим сведениям, он работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний) ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона.

Мы найдём возможность убедить его в этом».

Сайт губернатор60.рф уже работает, и теперь только этот сайт будет главным сайтом губернатора. Как заметил губернатора, теперь у сайта более универсальное название.

Кстати, если кто-то из жителей не знает об этих изменениях, то при попытке зайти на старый сайт пользователь автоматически попадает уже на новый. Поэтому проблем и путаницы никакой нет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Новоржеве один нетрезвый водитель получил 200 часов работ, другой – штраф в 200 тысяч
Мистические места Псковской области покажут на телеканале ОТР в это воскресенье
Митрополит Тихон проведёт вечернюю службу в Печорах, а утреннюю - в Пскове
Двое жителей Дно получили 11 и 23 года тюрьмы за то, что зарубили топором бывшего узника концлагеря
О подвиге Шестой роты снимут фильм, а в районах Псковской области установят бюсты 20-ти десантникам
«Столбушинский продукт» стал региональным брендом Псковской области
Итоги проекта «Все в Псков» подведут в пресс-центре «Псковской правды»
Творческая театральная лаборатория заработает в Пскове в следующий четверг
Лучших вокальных исполнителей определят 16 ноября на конкурсе «Псковская волна»

Комментарии

Авторизация
No comments
Дело о площадке-невидимке

Происшествия
6 ноября 15:45

Дело о площадке-невидимке

Диванные эксперты «зафиксировали» в Острове потустороннюю активность
Взятки не гладки

Происшествия
5 ноября 11:12

Взятки не гладки

Житель Острова может сесть на пять лет за неудачную попытку дать взятку начальнику ГИБДД в Порхове
Похозяйничали

Происшествия / Преступление
31 октября 10:09

Похозяйничали

В Куньинском районе лесничий с женой напилили леса на 38 миллионов рублей