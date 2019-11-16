Уволенный псковский чиновник попытался продать сайт губернатора за 260 тысяч рублей

Сайт губернатора Псковской области поменял домен, с ведерников.рф на губернатор60.рф . Важное сообщение и объяснение всей этой ситуации разместил в своем «Инстаграме» губернатор Михаил Ведерников:

Ситуация следующая. Во время работы в Администрации он по поручению руководства зарегистрировал домен ведерников.рф (на оплату которого я дал свои личные деньги), но зарегистрировал его на своё имя (по сути присвоил). Выждав год, в этот понедельник он выставил его на продажу за 260 тыс. рублей

Бывший первый заместитель начальника Госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников (к его работе было много нареканий, и в результате мы его «попросили» в прошлом году) решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения.

В итоге сайт более 9-ти часов был недоступен для пользователей. Как подчеркивает губернатора, бывший чиновник не только хотел получить деньги, но без зазрений совести лишил жителей области обращаться со своими проблемами к властям.

«Никогда не давал и не дам себя шантажировать!!!» - подчеркнул Михаил Ведерников. И продолжил: «Колесников (по нашим сведениям, он работает в компании eGamings, делает интернет-казино для латвийских компаний) ошибся в своей попытке паразитировать на жителях региона.

Мы найдём возможность убедить его в этом».

Сайт губернатор60.рф уже работает, и теперь только этот сайт будет главным сайтом губернатора. Как заметил губернатора, теперь у сайта более универсальное название.

Кстати, если кто-то из жителей не знает об этих изменениях, то при попытке зайти на старый сайт пользователь автоматически попадает уже на новый. Поэтому проблем и путаницы никакой нет.