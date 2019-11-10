Псковские велосипедисты собирают деньги для пострадавшего в ДТП товарища

«Ему требуется восстановление, а также курс лечения в Москве, шанс вернуть Сергея к человеческому существования еще есть - но в ближайший год нельзя терять возможности. Требуются небольшие деньги, но их негде взять. Просим отозваться всех неравнодушных», - говорится в заявлении организации.