Псковские велосипедисты собирают деньги для пострадавшего в ДТП товарища

Сообщество псковских велосипедистов PskovRoadRace объявляет о сборе средств для поддержки Сергея Блинова.
Сообщество псковских велосипедистов PskovRoadRace объявляет о сборе средств для поддержки Сергея Блинова.
«Ему требуется восстановление, а также курс лечения в Москве, шанс вернуть Сергея к человеческому существования еще есть - но в ближайший год нельзя терять возможности. Требуются небольшие деньги, но их негде взять. Просим отозваться всех неравнодушных», - говорится в заявлении организации.
Напомним, 52-летний пскович пострадал в ДТП 19 апреля нынешнего года, когда 70-летний водитель автомобиля под Моглино протаранил группу из четырех велосипедистов. Сергей Блинов получил перелом позвоночника, впал в кому. Травмы квалифицированы в первую группу инвалидности. Он потерял свой бизнес, является недееспособным. Жена также вынуждена была бросить работу, чтобы помогать Сергею в быту и реабилитации.
Следствие по факту ДТП еще продолжается.
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