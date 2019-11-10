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Происшествия

Псковские велосипедисты собирают деньги для пострадавшего в ДТП товарища

10 ноября 2019 года, 11:04

Сообщество псковских велосипедистов PskovRoadRace объявляет о сборе средств для поддержки Сергея Блинова.

Псковские велосипедисты собирают деньги для пострадавшего в ДТП товарища
У Сергея есть шанс на восстановление.
Фото из личного архива Сергея Блинова.

«Ему требуется восстановление, а также курс лечения в Москве, шанс вернуть Сергея к человеческому существования еще есть - но в ближайший год нельзя терять возможности. Требуются небольшие деньги, но их негде взять. Просим отозваться всех неравнодушных», - говорится в заявлении организации.

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Напомним, 52-летний пскович пострадал в ДТП 19 апреля нынешнего года, когда 70-летний водитель автомобиля под Моглино протаранил группу из четырех велосипедистов. Сергей Блинов получил перелом позвоночника, впал в кому. Травмы квалифицированы в первую группу инвалидности. Он потерял свой бизнес, является недееспособным. Жена также вынуждена была бросить работу, чтобы помогать Сергею в быту и реабилитации.

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Следствие по факту ДТП еще продолжается.

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