Как День народного единства отпразднуют в Псковской области: куда сходить, что посмотреть

Опубликована программа на День народного единства в Псковской области. В этом году отмечать национальный праздник начнут с 31 октября.

31 октября, 15.00

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Информационно-просветительское мероприятия ко Дню народного единства.

В программе: лекция на тему исторической эпохи, презентация информационных ресурсов Президентской библиотеки,

выставка книг из фонда Псковской областной универсальной научной библиотеки, интерактивная площадка от клубов исторической реконструкции.

К участию приглашены школьники, студенты, жители Пскова (

проектный офис «Команда-2018», Псков, улица Некрасова, дом 19).

1 ноября, 12.00 - Встреча первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой с представителями общественных организаций - членов Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации области, приуроченная ко Дню народного единства (деревня Сигово Печорского района, музей сето)

1 ноября, 11.00 - Большой этнографический диктант (по всем площадкам Псковского государственного университета).

2 ноября, 18.00 - Праздничный танцевальный вечер ко Дню народного единства в клубе «Рио-Рита» для жителей Пскова (Октябрьский проспект, дом 34, Летний сад).

Со 2 по 5 ноября - Выезд ансамбля «Сказ» в Москву. Участие заслуженного коллектива народного творчества ансамбля народных инструментов «Сказ» имени В.Румянцева в гала-концерте и церемонии вручения свидетельств обладателям грантовой поддержки коллективам-победителям Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов (Московский государственный академический театр «Русская песня», Москва, Олимпийский проспект, дом 14).

3 ноября - Всероссийская музейная акция «Ночь искусств» (Псковский Кремль (Приказная палата), Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря).

3 ноября - Всероссийская акция «Ночь искусств» в Государственном музее-заповеднике «Изборск» и музее-истории города Печоры. В программе: бесплатные экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, сборные экскурсии по Изборской крепости для посетителей (Государственный музей-заповедник «Изборск», Печорский район). С 17 до 22.00 часов работают экспозиции. С 17.00 до 24.00 часов работает Изборская крепость.

4 ноября, 17.00 - Заключительный гала-концерт конкурса «Песня русская» - «Песня не знает границ», в котором примут участие победители зональных этапов конкурса. На конкурсе прозвучат русские народные песни, фольклорные песни Псковской области, песни советских композиторов (Псков, Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, дом 5).

4 ноября - Конкурс национального костюма. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Национальный костюм», «Этнографический костюм», «Аксессуары и украшения», «Сценический костюм» (Псков, Дом ремёсел, улица Некрасова, дом 8; Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, дом 5).

4 ноября 16.00 - «Мы живем в единстве дружном» - праздничный концерт с участием творческих коллективов (Городской культурный центр Пскова, Площадь Победы 1).

4 ноября, 12.00 - Праздничное шествие представителей трудовых коллективов, учащейся молодежи, ветеранов, «Мы – великая Россия! Мы – единая страна!» - торжественный митинг, «Родной земли многоголосье» - праздничная программа с участием творческих коллективов города Великие Луки (Великие Луки, площадь Ленина).

4 ноября, 13.00 - «На страже Отечества» реконструкция специальной операции группы спецназа (Краеведческий музей Великих Лук, улица Александра Матросова, дом 1).