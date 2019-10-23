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Культура

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу

Текст:
Светлана Синцова
23 октября 2019 года, 10:31
Фото: Дарья Хваткова
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«Все доброе, что было наработано Псковским и Изборским музеями, мы с большим трепетом продолжаем. Самые главные вопросы, которые стоят перед нашим заповедником, — это федерализация, завершение реставрационных работ и охрана музейного продукта», — сообщил 18 октября и. о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. В этот день с момента образования музея прошло 100 дней. Формальная дата стала поводом для встречи с журналистами.

По словам руководителя, все необходимые документы для придания объединенному музею федерального статуса подготовлены и отправлены в Москву. На нынешней неделе запланирована встреча по этой теме в департаменте Министерства культуры.

Я думаю, там многое решится. Но есть проблема в том, что первое чтение федерального бюджета состоится только 23 октября, и до этого числа говорить о каких-то параметрах финансирования очень сложно. Хотя все наши заявки сделаны весьма прилично.


«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремльАлександр Голышев, и. о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Важный для музея вопрос охраны музейного продукта начали решать с регулирования посещений Псковского кремля. С 1 декабря вводятся новые правила — вход для туристических групп на его территорию станет платным. Александр Голышев подчеркнул, что новые правила не коснутся индивидуальных посетителей:

— Моя соседка меня поймала и сказала: «Я молиться хожу в Троицкий собор. Я кому деньги должна платить?» Устаю объяснять: никому деньги платить не надо. Как вы ходили молиться, так и ходите. Это не касается ни индивидуальных посетителей, ни богомольцев. Речь идет только о туристических группах.

Вход в Кремль будет организован через Святые ворота, где гостей будет ждать администратор:

— Если экскурсовод заключил договор с нашим музеем, он может в Кремле работать. Если нет, то в Святых воротах ему все расскажут, он купит путевку и будет работать. Наше туристическое сообщество без аплодисментов, но идею приняло.

Александр Голышев также напомнил, что для контроля научно-исторического уровня работы экскурсоводов музей вводит целый институт внештатных экскурсоводов:

— Экскурсоводы, которых мы знаем, работают, как работали раньше. А те, кто начинает работать, проходят специальные курсы в музее и получают разрешение, — отметил Александр Голышев.

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль
Александр Голышев назвал впечатляющим уровень реставрационных работ на Плоской, Высокой и Варлаамовской башнях.
Фото Андрея Степанова.

ДВА ДОМА И ТРИ БАШНИ

Музей вот-вот получит дополнительные экспозиционные площади.

— В этом году мы получаем два дома Постникова, три боевые башни, а в следующем году — целый музейный квартал. Это удивительная поддержка государства, которое теперь отдает долг Пскову, — сказал руководитель музея. — Суммарно экспозиционная площадь Двора Постникова составляет полторы тысячи метров. А башни, в устье Псковы и Варлаамовская, выполнены просто великолепно. Экскурсия по этим башням не требует какого-то дополнительного устройства, башни сами говорят за себя. Уровень реставрационных работ впечатляет!

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль
В 2020 году объединенный Псково-Изборский музей ожидает 1,5 миллонона посетителей.
Фото Андрея Степанова.
Однако для посещения башни будут доступны только после приемки работ госкомиссией. Ее приезд намечен на ноябрь.

— Пока только видимость того, что работы закончены. Там очень много работы по электрике, по системам безопасности. Ну а то, что мы иногда водим гостей… Ну, знаете, какие гости бывают нетерпеливые: «Покажи!» Ну как не показать! Хотя приходилось перешагивать оголенные провода, — сказал Александр Голышев.

Зато в связи с открытием новых объектов в следующем году музей ожидает рекордное количество посетителей.

— В течение 2018 года музей посетило около 800 тысяч человек, в 2019 году — примерно столько же. Но уже в 2020 году мы планируем полтора миллиона посетителей. Речь идет и о Пскове, и об Изборске, — сказал он. — Кстати, в текущем году Изборский музей даже обогнал Псков по количеству посещений: у них готовы все экспозиции, Печорский филиал работает. А у нас, кроме Псковского кремля и выставки войны, больше практически ничего нет. Но с момента открытия башен и домов Постникова прорыв будет очень большим. 

КСТАТИ

Создание объединенного музея произошло почти одновременно с другим важным событием — включением наших памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября в Пскове, будет посвящена псковским храмам из списка ЮНЕСКО. Начнется все 2 ноября с проведения пешеходных экскурсий по памятникам. 3 ноября в офисе «Команды 2018» состоится большая обзорная лекция с выступлением членов российской делегации, которая представляла наши храмы в Баку, где огласили эпохальное для Пскова решение о включении храмов псковской архитектурной школы в Список всемирного наследия. Также в этот день планируется обширная экскурсионная программа. Все мероприятия «Ночи искусств» будут бесплатными.

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