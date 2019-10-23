«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

«Все доброе, что было наработано Псковским и Изборским музеями, мы с большим трепетом продолжаем. Самые главные вопросы, которые стоят перед нашим заповедником, — это федерализация, завершение реставрационных работ и охрана музейного продукта», — сообщил 18 октября и. о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. В этот день с момента образования музея прошло 100 дней. Формальная дата стала поводом для встречи с журналистами. По словам руководителя, все необходимые документы для придания объединенному музею федерального статуса подготовлены и отправлены в Москву. На нынешней неделе запланирована встреча по этой теме в департаменте Министерства культуры.

Я думаю, там многое решится. Но есть проблема в том, что первое чтение федерального бюджета состоится только 23 октября, и до этого числа говорить о каких-то параметрах финансирования очень сложно. Хотя все наши заявки сделаны весьма прилично.

Александр Голышев, и. о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Важный для музея вопрос охраны музейного продукта начали решать с регулирования посещений Псковского кремля. С 1 декабря вводятся новые правила — вход для туристических групп на его территорию станет платным. Александр Голышев подчеркнул, что новые правила не коснутся индивидуальных посетителей: — Моя соседка меня поймала и сказала: «Я молиться хожу в Троицкий собор. Я кому деньги должна платить?» Устаю объяснять: никому деньги платить не надо. Как вы ходили молиться, так и ходите. Это не касается ни индивидуальных посетителей, ни богомольцев. Речь идет только о туристических группах. Вход в Кремль будет организован через Святые ворота, где гостей будет ждать администратор: — Если экскурсовод заключил договор с нашим музеем, он может в Кремле работать. Если нет, то в Святых воротах ему все расскажут, он купит путевку и будет работать. Наше туристическое сообщество без аплодисментов, но идею приняло. Александр Голышев также напомнил, что для контроля научно-исторического уровня работы экскурсоводов музей вводит целый институт внештатных экскурсоводов: — Экскурсоводы, которых мы знаем, работают, как работали раньше. А те, кто начинает работать, проходят специальные курсы в музее и получают разрешение, — отметил Александр Голышев.

ДВА ДОМА И ТРИ БАШНИ

Музей вот-вот получит дополнительные экспозиционные площади. — В этом году мы получаем два дома Постникова, три боевые башни, а в следующем году — целый музейный квартал. Это удивительная поддержка государства, которое теперь отдает долг Пскову, — сказал руководитель музея. — Суммарно экспозиционная площадь Двора Постникова составляет полторы тысячи метров. А башни, в устье Псковы и Варлаамовская, выполнены просто великолепно. Экскурсия по этим башням не требует какого-то дополнительного устройства, башни сами говорят за себя. Уровень реставрационных работ впечатляет!

Однако для посещения башни будут доступны только после приемки работ госкомиссией. Ее приезд намечен на ноябрь. — Пока только видимость того, что работы закончены. Там очень много работы по электрике, по системам безопасности. Ну а то, что мы иногда водим гостей… Ну, знаете, какие гости бывают нетерпеливые: «Покажи!» Ну как не показать! Хотя приходилось перешагивать оголенные провода, — сказал Александр Голышев. Зато в связи с открытием новых объектов в следующем году музей ожидает рекордное количество посетителей. — В течение 2018 года музей посетило около 800 тысяч человек, в 2019 году — примерно столько же. Но уже в 2020 году мы планируем полтора миллиона посетителей. Речь идет и о Пскове, и об Изборске, — сказал он. — Кстати, в текущем году Изборский музей даже обогнал Псков по количеству посещений: у них готовы все экспозиции, Печорский филиал работает. А у нас, кроме Псковского кремля и выставки войны, больше практически ничего нет. Но с момента открытия башен и домов Постникова прорыв будет очень большим.